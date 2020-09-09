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Газета "Кишиневские новости"

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Какие знаки зодиака станцуют танец любви во второй половине сентября

Какие знаки зодиака станцуют танец любви во второй половине сентября
09 сентября
12:26 2020
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Пришла осень – яркая и красочная! Значит наступило время горячих страстей и нежных чувств. А шелест осенней листвы над головой, шорох опавших листьев под ногами создают неповторимую музыку сентября. И у каждого она своя – у кого-то веселая и зажигательная, а у кого-то нежная и волшебная, но всегда наполненная чувствами и романтикой.

И хотя ее чарующие звуки будут слышны представителям всех зодиакальных созвездий, для представителей трех знаков зодиака эта музыка будет звучать совершенно по-особенному. А всё потому, что у них есть шанс встретить свою Любовь во второй половине сентября.

Танго ТЕЛЬЦА

Зажигательное и страстное танго приготовила Судьба для Тельцов. Счастье ворвется в их жизнь в момент судьбоносной встречи с человеком, который станет бесконечной Вселенной для этого уверенного знака зодиака. Тельцы с удовольствием окунется в омут чувств и ярких эмоций. Им, очень земным, настолько понравиться состояние полёта, что они будут готовы изменить жизнь… Правда, в разумных пределах.

Вальс ВЕСОВ

Чувственный и нежный вальс подарит Судьба Весам. Осторожные «перестраховщики», они ищут родственную душу, но порой из-за своей недоверчивости не решаются сделать первый шаг и сказать главные слова, которых от них ждут. Сейчас не время для сомнений! Ваш внутренний голос подаст сигнал, после которого уже все будет в ваших руках – или безграничное счастье, или пронзительное одиночество.

Ламбада ВОДОЛЕЯ

Зажигательную Ламбаду Судьба предложит станцевать Водолеям. Веселые и бесшабашные, они забудут про наличие педали тормоза, хотя и так редко о ней вспоминают. Но теперь это будет особенный случай. Водолеи вдруг обнаружат в своём окружении, человека, который всегда был рядом, незаметно согревая своим теплом. Сексуальная Ламбада сблизит вас настолько, что вы захотите всегда быть вместе.

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