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Газета "Кишиневские новости"

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Депутат ПСРМ назвала три приоритета в образовании

Депутат ПСРМ назвала три приоритета в образовании
09 сентября
11:36 2020
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Педагоги, у которых будут дополнительные уроки, получат надбавку к зарплате. В то же время из государственного бюджета выделяется больше средств для цифрового обучения преподавателей, которые вынуждены вести уроки онлайн во время эпидемии. Об этом сообщила депутат ПСРМ Алла Дарованная во время пресс-конференции.

Парламентарий объяснила, что, согласно поправкам, предложенным правительством и которые предстоит утвердить депутатам, на эти цели дополнительно выделено 140 млн леев.

«В условиях пандемии, в период каникул, власти подготовились к новому учебному году, и мы оцениваем эти усилия. У нас три приоритета: обеспечение качества обучения, защита здоровья и развитие цифрового обучения», – сказала Дарованная.

Так, для обеспечения качества обучения и оплаты дополнительных уроков выделено 105 млн леев, а на защиту здоровья – 31 млн леев.

«Из этих денег будут закуплены дезинфицирующие средства и термометры. В то же время 300 тыс. леев предусмотрены на цифровое образование педагогических кадров и еще 5 млн леев на цифровую библиотеку», – добавила депутат.

Алла Дарованная уточнила, что эти деньги должны быть освоены до 31 декабря 2020 года. Затем правительство может расширить срок применения этих положений.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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