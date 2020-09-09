Астрологи рассказали, кого осыплет золотой листопад с 11 по 20 сентября

Финансовый успех ТЕЛЬЦА

Финансовые победы просто обрушатся на Тельцов во второй декаде сентября. Они много трудились и давно ждали возможности хоть ненадолго искупаться в полноводной денежной реке. В этот период Вселенная откроет Тельцам безграничные возможности для обретения полной финансовой независимости: самые выгодные договора, самые «жирные» клиенты, самые лучшие условия.

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Профессиональная победа ЛЬВА

На профессиональном поприще Львы будут втянуты в жесткую конкурентную борьбу, когда им придется доказывать, кто здесь лучший! Львы любят то, чем занимаются, но ещё больше они любят аплодисменты толпы, потому всегда стремятся делать всё лучше других. Этот период ознаменуется грандиозным успехом в борьбе, что кроме морального удовлетворения серьезно укрепит и материальную базу Львов.

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Сбывающиеся мечты ВЕСОВ

В самом выгодном положении окажутся Весы. Их Вселенная готова одарить самыми ценными подарками. Но главный приз получат только те Весы, кто сумеют отбросить сомнения и смело сразятся с мощным противником. На кону – исполнение всех ваших желаний! Будьте мужественны и настройтесь на победу. Только так мечты о финансовом благополучии станут реальностью!

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Денежный поток СТРЕЛЬЦА

Позитивные Стрельцы часто пользуются благосклонностью Вселенной. Вот и на этот раз счастливчиков захватит денежный поток, который будет усиливаться все 10 дней. Стрельцы решат все свои финансовые вопросы с пользой для себя, им вернутся старые долги, разглядят массу нереализованных возможностей, которые будут еще долго подпитывать этот денежный поток.

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