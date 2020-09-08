На сегодняшний день в стране 28962 человека прошли лечение и 1087 умерли от инфекции COVID-19. На 8 сентября в Молдове подтверждено 40556 случаев заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 546 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1342 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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