Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 сентября 28962 излечившихся
08 сентября
21:46 2020
На сегодняшний день в стране 28962 человека прошли лечение и 1087 умерли от инфекции COVID-19. На 8 сентября в Молдове подтверждено 40556 случаев заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 546 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1342 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
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