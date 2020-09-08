Американский посол в Молдове выслушал жалобы главы левобережья Днестра

В минувшее воскресенье Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Республике Молдова Дерек Хоган отправился в Тирасполь пообщаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Глава региона пожаловался дипломату на то, что кишиневские власти уклоняются от общения с представителями левого берега Днестра. «Переговорный процесс находится практически в стагнации. Перспективы возобновления нормального диалога пока не ясны», – рассказывал послу Красносельский. Он предложил администрации США действовать в Молдове так же, как в бывшей Югославии. Лидер Приднестровья привел пример недавней встречи в Вашингтоне, когда под надзором Дональда Трампа президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдулла Хоти подписали соглашение, облегчающее экономическое взаимодействие двух сторон. В Тирасполе с большим интересом наблюдали за тем, как американцы практически заставили Белград и Приштину сесть за стол переговоров. При этом политические разногласия между Сербией и Косово сохраняются. Со своей стороны Хоган заверил Красносельского в том, что переговорный процесс тормозится исключительно из-за коронакризиса, когда пандемия пойдет на спад, диалог в полной мере возобновится. Однако дипломат не стал говорить о переносе модели урегулирования отношений между Белградом и Приштиной на приднестровскую почву.

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