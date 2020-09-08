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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Найден новый загрязнитель мирового океана – это джинсы

Найден новый загрязнитель мирового океана – это джинсы
08 сентября
21:16 2020
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Микроволокна джинсовой ткани обнаружили даже на глубине в полтора километра

Джинсовая одежда, пожалуй, самая распространенная в мире, ее носит практически каждый второй житель планеты. Специалисты Университета Торонто в Канаде решили выяснить, как эта одежда влияет на окружающую среду. Исследователи взяли пробы воды из самых разных водоемов страны, включая арктические.

Анализ выявил, что подавляющее большинство загрязнения воды, возникшего в результате деятельности человека, составляют микроволокна, и примерно четверть их – из джинсовой ткани. Самое удивительное, что обнаружили их даже в пробах из арктических водоемов, а ведь в этом регионе почти нет населения.

Ученые также подсчитали, сколько микроволокон джинсовой ткани теряется при стирке и уходит со сточными водами в океан. Оказалось, что за одну стирку всего одна пара джинсов «выдает» около 56000 микроволокон. А ведь ткань изготовлена с применением химических веществ и потому микроволокна наносят вред природе, сообщает Hromadske.ua.   

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