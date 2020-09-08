Десятилетний американец собирает деньги на бронежилеты для собак
Уже накопилось свыше 300000 долларов
Маленький житель штата Огайо узнал из телепередачи, что служебным собакам бронежилеты не положены, даже когда они выезжают на боевые операции.
Мальчику стало жалко животных, и он решил собирать деньги на защитное обмундирование для четвероногих. Вместе с мамой он создал благотворительный фонд и за два года туда поступили свыше 315000 долларов. И уже 257 служебных собак получили защиту от пуль.
На этом юный любитель животных не остановился. Теперь он хочет устроить в городе, где живет, специальный парк для собак. Всю неделю он будет открыт для прогулок с домашними животными, а на один день парк отдадут в распоряжение кинологов для тренировки полицейских собак, сообщает Knife.media.
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