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Газета "Кишиневские новости"

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Десятилетний американец собирает деньги на бронежилеты для собак

08 сентября
21:16 2020
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Уже накопилось свыше 300000 долларов

Маленький житель штата Огайо узнал из телепередачи, что служебным собакам бронежилеты не положены, даже когда они выезжают на боевые операции.

Мальчику стало жалко животных, и он решил собирать деньги на защитное обмундирование для четвероногих. Вместе с мамой он создал благотворительный фонд и за два года туда поступили свыше 315000 долларов. И уже 257 служебных собак получили защиту от пуль.

На этом юный любитель животных не остановился. Теперь он хочет устроить в городе, где живет, специальный парк для собак. Всю неделю он будет открыт для прогулок с домашними животными, а на один день парк отдадут в распоряжение кинологов для тренировки полицейских собак, сообщает Knife.media.

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