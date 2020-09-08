Общественная ассоциация просит остановить иностранное вмешательство в выборы

3 сентября 2020 года общественная ассоциация «ЗА Русский Язык — ЗАРЯ», обратились в парламент с требованием создать Комиссию по расследованию всех фактов зарубежного вмешательства в избирательные процессы Республики Молдова на всем протяжении избирательной кампании по выборам президента Республики Молдова.

В обращении общественной ассоциации приведены конкретные примеры подобного вмешательства со стороны зарубежной радиостанции «Europa Liberă» и председателя Европейской Народной Партии Дональда Туска.

«26 августа 2020 года на ресурсах Радио «Europa Liberă» были опубликованы материалы: нарисованные в форме «комикса» иллюстрации, на наш взгляд нацеленные на дискредитацию и «черный пиар» в отношении одного из кандидатов на предстоящих 1 ноября 2020 года выборах президента Республики Молдова. Речь идет о действующем президенте Республики Молдова Игоре Додоне. Данные иллюстрации преподносят негативный образ кандидата в президенты и в оскорбительной форме освещают его поступки и заявления.

Хотим обратить внимание на тот факт, что медиакомпания Радио «Europa Liberă» финансируется Конгрессом США, посредством Агентства Соединенных Штатов Америки по Глобальным Медиа (United States Agency for Global Media (USAGM)», – говорится в заявлении общественной ассоциации «ЗА Русский Язык — ЗАРЯ».

Кроме этого, 31 августа 2020 года, председатель Европейской Народной Партии Дональд Туск, выразил от своего имени и от имени партии поддержку председателю партии PAS Майе Санду ее выдвижения на пост президента Республики Молдова. Также, Туск призвал голосовать за одного из кандидатов – Майю Санду. Учитывая тот факт, что Туск является известным и высокопоставленным политическим функционером, его заявление не может быть квалифицировано иначе, как вмешательство в избирательный процесс в Республике Молдова.

В связи с этими фактами общественная ассоциация «ЗА Русский Язык — ЗАРЯ» обратилась с просьбой расследовать случаи вмешательства в избирательный процесс в Республике Молдова и принять решение в соответствии с действующим законодательством. Обращение было направлено спикеру парламента Молдовы Зинаиде Гречаный и председателям парламентских фракций.

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