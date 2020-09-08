Глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ подал заявление об увольнении

Об этом сообщили в пресс-службе правительства после того, как премьер Ион Кику провел с ним встречу. Фуртунэ отчитался о начатых проектах и проблемах, с которым сталкивается ведомство. Обсуждалась и эпидемиологическая ситуация в стране, наличие необходимых лекарств на складах, способность системы здравоохранения справиться с эпидемией. Напомним, что президент Игорь Додон потребовал отставки главы Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ после его скандальных заявлений.

«У меня нет замечаний к деятельности господина Фуртунэ, знаю, что он много работал в этот сложный период, связанный с пандемией, но сделанное им неадекватное заявление серьезно подрывает доверие к его дальнейшей деятельности. Считаю, что после данного утверждения он более не имеет морального права занимать должность главы НАОЗ и должен подать в отставку», – заявил глава государства.

Напомним, что директор Национального агентства общественного здоровья Фуртунэ в эфире передачи на телеканале TVR Moldova сделал скандальное заявление о том, что большая часть умерших от COVID-19 были «обузой для себя и окружающих. Это люди, которые мучились: на последних стадиях рака, на поздних стадиях диабета, с сердечно-сосудистыми патологиями. Это произошло в Италии, во Франции, и, к сожалению, в Республике Молдова».

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