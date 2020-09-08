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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове природный газ может подешеветь осенью до 10%

В Молдове природный газ может подешеветь осенью до 10%
08 сентября
16:31 2020
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Об этом сообщил председатель правления “Молдовагаз” Вадим Чебан в ходе пресс- конференции

По его словам, тариф может снизиться благодаря уменьшению закупочной цены – до 100-115 долларов за тысячу кубов.

В настоящее время Молдова приобретает голубое топливо по 145 долларов США.

«Если будет одобрено решение совета наблюдателей, тогда делаем прогноз, что в 2021 г. не будем корректировать тариф», – заявил Чебан.

Напомним, что ранее президент страны Игорь Додон сообщил, что осенью может произойти удешевление тарифа на газ и электроэнергию. Глава государства объяснил, что существуют предпосылки для снижения тарифа на теплоэнергию.

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