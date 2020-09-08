Один из его компонентов активен против злокачественных клеток

Исследователи из Университета Западной Австралии провели эксперимент по использованию в борьбе с раком пчелиного яда. Его основная составляющая – вещество меллитин. Во время испытаний выяснилось, что для здоровых клеток меллитин безопасен, а вот раковые клетки активно убивает. Более того, он препятствует развитию злокачественных тканей.

Выделив меллитин из пчелиного яда, ученые добавили к нему еще одну белковую структуру, что повысило эффективность препарата. Его испытали на лабораторных мышах, которым пересадили раковые клетки – лечение прошло гораздо успешнее, чем при использовании других медикаментов.

Исследователи рассчитывают, что с помощью меллитина удастся активнее бороться прежде всего с раком молочной железы, как и с другими формами онкологических заболеваний, пишет Lenta.ru.

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