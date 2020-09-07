Таким образом работники будут испытывать продукцию для сна

Правда, эта работа временная – всего на три с небольшим месяца. Ее предлагает международная компания «Wakefit», занимающаяся производством товаров для сна. За ежедневный девятичасовой сон работодатель готов заплатить примерно тысячу триста долларов.

Главное требование – способность заснуть в любой момент в любых условиях (будь то автомобильная пробка, остановка общественного транспорта или другое не самое подходящее место) за десять-двадцать минут. Потенциальный кандидат в работники не должен активничать в социальных сетях, зато должен уметь не реагировать на сигнал будильника и телефонные уведомления в ночное время. И пижама всегда должна быть при себе. Нельзя увлекаться кофеиносодержащими напитками, а вот у тех, кто любит ромашковый чай, шансов получить работу мечты больше, передает «Ридус».

Год назад компания «Wakefit» уже набирала персонал на такую же работу. Тогда заявки подали свыше тысячи семисот соискателей из разных стран. Конкуренция оказалась очень жесткой, места достались лишь двадцати трем претендентам.

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