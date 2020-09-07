Вместе в организме они не уживаются

Исследователи Йельского университета изучили истории болезни свыше тринадцати тысяч пациентов, у которых была выявлена респираторная инфекция. Выяснилась любопытная закономерность: у больных присутствовал либо вирус гриппа, либо вирус простуды, и очень редко – оба вируса одновременно.

После этого был проведен эксперимент в лабораторных условиях, который показал: если клетки дыхательных путей заражались риновирусом, вирус гриппа оказывался бессилен. По мнению ученых, когда какой-либо из вирусов падает в организм, начинается выработка интерферона, передового бойца иммунитета против инфекции. Поэтому у нового вируса шансов нет.

Это позволило объяснить, почему в 2009 году в Европе не случилось прогнозируемой вспышки свиного гриппа осенью – наступил сезон простуд. Теперь исследователи занялись выяснением: можно ли ожидать подобного эффекта в случае с коронавирусом – способен ли победить его вирус простуды или гриппа, сообщает «Medical Xpress».

Читайте также: Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни