Председатель Партии «Действие и солидарность» Майя Санду в эфире телеканала TVR Moldova рассказала, что обсуждает с политиками и представителями местных властей тактику, которой стоит придерживаться после первого тура президентских выборов.

Скорее всего, считает она, будет второй тур. И тут важно кто кого поддержит. «Мы всегда говорили, что у нас в этой кампании только один противник – Игорь Додон, и мы будем бороться только против него. Мы надеемся, что другие кандидаты от правоцентристов к этому вопросу отнесутся подобным образом», – предположила Санду. Она сказала, что обсудила тему предстоящих президентских выборов с председателем Демпартии Павлом Филипом, а также на прошлой неделе во время «случайной встречи» с лидером Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андреем Нэстасе.

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