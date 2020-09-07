В Европе из-за второй волны коронавируса массово закрывают дискотеки, всевозможные ночные клубы, все те места, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, сообщает Лента.ру

В Италии запретили танцы даже на улице, под открытым небом. В курортной Мальте не разрешается собираться в компании более 15 человек. В Германии уже несколько месяцев закрыты все дискотеки. Ну а в молдавском городе Бельцы, молодой сотрудник Министерства внутренних дел Федор Цуркану на свою свадьбу в ресторан зазвал около 90 гостей при разрешенном максимуме – 50. Перед гостями выступили известные молдавские исполнители. Организаторы торжества утверждают, что в заведении собралось всего 49 человек, журналисты же насчитали – 92. В Молдове традиционно стражи порядка этот самый порядок сами часто не соблюдают.

Читайте также: Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни