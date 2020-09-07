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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавские полицейские не боятся коронавируса

07 сентября
18:41 2020
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В Европе из-за второй волны коронавируса массово закрывают дискотеки, всевозможные ночные клубы, все те места, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, сообщает Лента.ру

В Италии запретили танцы даже на улице, под открытым небом. В курортной Мальте не разрешается собираться в компании более 15 человек. В Германии уже несколько месяцев закрыты все дискотеки. Ну а в молдавском городе Бельцы, молодой сотрудник Министерства внутренних дел Федор Цуркану на свою свадьбу в ресторан зазвал около 90 гостей при разрешенном максимуме – 50. Перед гостями выступили известные молдавские исполнители. Организаторы торжества утверждают, что в заведении собралось всего 49 человек, журналисты же насчитали – 92. В Молдове традиционно стражи порядка этот самый порядок сами часто не соблюдают.

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