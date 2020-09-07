За шесть лет со времени подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и Договора об углубленной торговле экспортные поставки Молдовы в Европу значительно выросли, сообщает Инфотаг.

ЕС стал основным экономическим партнером РМ. На запад идет 70% экспорта молдавских предприятий, а импорт из ЕС составляет 50%. В цифрах картина не особенно радужная. Из Евросоюза в РМ поступает товаров на 1,118 миллиарда долларов, а в обратном направлении лишь на 742,6 миллиона. По большей части это сельхозпродукция: пшеница, кукуруза, сахар, растительное масло, а также товары, произведенные из давальческого сырья.

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