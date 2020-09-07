В сельскохозяйственной стране сырья вполне достаточно

В одной из африканских стран нашли способ производить недорогое и экологически чистое топливо. В специальном котле из продуктов жизнедеятельности крупного рогатого скота будут получать биогаз и использовать его для обогрева жилья и бытовых целей. А из банановой кожуры в смеси с угольной пылью налажено производство брикетов для отопления.

В Уганде в последние годы отмечается рост рождаемости, соответственно, растет и потребность в топливе. Но при высоком уровне бедности население не может себе позволить приобретать дрова – это дорогое удовольствие. А вот для производства биотоплива сырья достаточно, поскольку две трети трудоспособных жителей заняты в аграрном секторе, сообщает vokrugsveta.

В сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН считают дею полезной и заслуживающей распространения.

Читайте также: Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни