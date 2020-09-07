Генетический материал был заморожен сорок лет назад

Лошадь Пржевальского – исчезающий вид. В дикой природе этих животных не встречали с 1969 года. Теперь они обитают только в неволе.

Специалисты зоопарка Сан-Диего, компании «ViaGen Equine» и компании «Frozen Zoo» сумели клонировать умершего двадцать два года назад жеребца по кличке Купорович – одного из лучших представителей своей породы. Анализ его ДНК показал, что животное происходило от двух диких лошадей Пржевальского и потому уникально – его кровь чиста от примесей домашних особей. Жеребца решено было клонировать.

Родившийся жеребенок, по словам ученых, представляет собой точную генетическую копию прародителя. Малыш совершенно здоров. Селекционеры возлагают на него большие надежды и рассчитывают, что через несколько лет жеребец сумеет произвести потомство естественным путем и тем самым поддержит генетическое разнообразие вида, который в зоопарках стараются спасти от исчезновения, сообщает «ScienceAlert».

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