Дубу около тысячи лет

В Национальном парке «Аспромонте» в Италии обследовали старые деревья. Проведенный учеными радиоуглеродный анализ нескольких дубов позволил выявить один из них, который можно назвать патриархом. У дуба есть имя – Деметра, оно считается памятником природы. По результатам исследования удалось выяснить, что дереву около тысячи лет и, значит, оно может считаться самым старым в мире лиственным деревом твердых пород, растущим в умеренном климате. Собратья Деметры несколько моложе. По мнению ученых, деревья, прожившие столько лет, позволяют изучить, как менялся климат на протяжении столетий, какова была солнечная активность в разные годы и как влияла на окружающую среду деятельность человека.

Дубы в Национальном парке растут на высоте примерно тысяча метров над уровнем моря, эти условия не слишком благоприятны для таких пород, тем не менее они не помешали долголетию.

Конечно, Деметра не самое старое дерево на планете, в разных странах растут сосны, ели, кипарисы, каштаны, которые старше итальянского дуба в пять и даже десять раз, но для своего климата он, несомненно, рекордсмен, сообщает телеканал «Моя планета».

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