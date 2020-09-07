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Газета "Кишиневские новости"

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Навальный вышел из комы

07 сентября
17:31 2020
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Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы, сообщила пресс-служба немецкой клиники Шарите, в которую был переведен политик.

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального существенно улучшилось, передают берлинские врачи. Навального вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Политик реагирует на внешние раздражители. Тем не менее, врачи не дают комментариев по долгосрочным последствиям отравления.

Напомним, что Алексей был отравлен нервно-паралитическим веществом группы «Новичок» во время перелета Томск-Москва. Оппозиционера госпитализировали, а позже перевезли в клинику Шарите в Берлине.

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