Считается, что это первый отчеканенный доллар

Таких монет сохранилось в мире не более ста тридцати. Нумизматы готовы буквально драться за нее.

На монете, датированной 1794 годом, изображена Свобода в образе греческой богини. Не исключено, что доллар побывал в руках первого президента США Джорджа Вашингтона.

В общей сложности было отчеканено 1758 таких долларов. Они, собственно, выступали не в роли платежного средства, а были своего рода сувенирами: их вручали ограниченному кругу лиц – конгрессменам и почетным гражданам. После борьбы за независимость в США столкнулись с дефицитом драгоценных металлов, и такие монеты призваны были повысить авторитет нового государства.

Уникальный доллар выставляется на торги не впервые. Предыдущий владелец приобрел монету семь лет назад за десять миллионов долларов. Предполагается, что на сей раз цена может оказаться гораздо выше, пишет CNN.

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