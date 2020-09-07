Он просидел в стеклянном коробе со льдом два с половиной часа

Чудеса морозоустойчивости мужчина продемонстрировал не в первый раз. Стеклянный короб наполнили двумя центнерами льда. На экстремале были надеты только плавки. Предыдущий рекорд также принадлежит ему – год назад он его хватило на то, чтобы просидеть во льду почти два часа и девять минут.

Для чего все это нужно? По словам экстремала, таким образом он борется с болью и хочет показать, что каждый человек способен на больше, чем можно было предположить.

Посмотреть на то, как устанавливается рекорд, собрались сотни зрителей. Любопытно, что, выбравшись изо льда, рекордсмен попросил… мороженое, сообщает телерадиокомпания ORF.

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