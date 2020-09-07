Главное – не потерять самообладание

Случай, который можно назвать уникальным, произошел в штате Миннесота. Один из жителей города Редвуд-Фолс решил расчистить задний двор своего дома от разроссшихся деревьев. Но, видимо, не рассчитал угол удара и оказался придавлен большим дубом. Дерево упало как раз на ноги мужчины, заблокировав их. Выбраться самостоятельно он не смог.

Дело осложнялось тем, что телефона у хозяина дома при себе не было, соответственно, не было возможности позвать на помощь. Жил он один, соседи тоже отсутствовали.

В древесном плену мужчина провел четверо суток, питаясь растениями и насекомыми. Пил он дождевую воду. О нем забеспокоились на работе, когда он не явился на службу и не ответил на телефонные звонки. Благодаря этому его нашли и вызвали спасателей. Те за два часа освободили пленника. В больнице у него диагностировали перелом обеих ног, но жизни это не угрожает, сообщает «West Central Tribune».

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