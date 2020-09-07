Сегодня в наших магазинах благодаря Майе Санду продаются польские и французские яблоки по 29 леев за кг, заявила вице-председатель «Платформы DA».

Вице-председатель «Платформы DA» Алена Мандати написала в социальной сети, что, после того как Майя Санду отозвала документ из парламента, аграрии были возмущены, а депутаты блока ACUM промолчали, чтобы не навредить кабинету министров во главе с Санду.

«Я была очень возмущена, когда узнала, что министр экономики Брынзан отозвал проект, так как на нас, садоводах, это очень сильно отражается. И ЕС не продвигал эти условия, решение должно было принять правительство, главное – не запрещать импорт в страну. Но Брынзан, конечно же, при поддержке Майи Санду и пальцем не пошевелил в поддержку местных производителей. Тогда мы все промолчали, не хотели нагнетать страсти. Вот только производители об этом знают и до сих пор спрашивают – почему мы не возмутились. И обратите внимание на результат: сегодня в наших магазинах продаются польские и французские яблоки по 29 леев за кг. И речь не только о фруктах, а о всех товарах, нет никакой поддержки местных производителей», – написала Мандати.

Напомним, что вице-председатель парламента, депутат “Платформы DA» Александр Слусарь рассказал в ходе встречи с фермерами о том, что в прошлом году правительство Санду отозвалo из парламента законопроект, предусматривающий резервирование для молдавских товаров 50% магазинных полок. Это произошло накануне окончательного голосования.

«Я думал, что Кику отозвал, и поднял шум, но, когда я узнал, кто это сделал, не поднимал большого шума, но закон отозвали наши», – заявил Слусарь.

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