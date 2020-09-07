Премьер Ион Кику заявил после рабочего заседания в администрации президента, что подобные изменения предусматривают поправки в бюджет, которые были переданы на одобрение в парламент. Из 140 млн, предназначенных сфере образования, 105 предусматривают надбавки к зарплатам педагогов.

«В условиях пандемии программа работы педагогов будет расширена, соответственно понадобятся дополнительные деньги – 105 млн леев», – заявил премьер.

Еще 31 млн леев выделяются для обеспечения образовательных учреждений дезинфицирующими средствами.

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