Возможно, в ближайшее время украинцам позволят иметь второе гражданство, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эфире «Радио Свобода».

По словам чиновника в Верховную раду уже поступил соответствующий законопроект. «Я являюсь сторонником двойного гражданства. За исключением гражданства государства-агрессора (Российская Федерация, ред.)… Эта норма давно назрела», – поведал в интервью чиновник. По данным агентства РБК, только в 2019 году российское гражданство получили около 500 тысяч украинцев.

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