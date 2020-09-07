Рельная индексация пенсий в 2020 г. составляет почти 10%. Об этом сообщил премьер Ион Кику после рабочего заседания в администрации президента. Глава правительства пояснил, что эта цифра получилась в результате суммирования двух этапов индексаций, проведенных впервые в нынешнем году, а также финансовой помощи, размер которой в годовом исчислении составляет 1600 леев.

«Я видел множество спекуляций, прежде всего со стороны тех, кто в минувшие годы не старался индексировать пенсии. Вспомните: с 1 апреля пенсии были проиндексированы на 4,8%, сейчас на 1,07%, то есть почти 6% в годовом исчислении. Плюс к этому в 2020 году пенсионеры и получатели социальных выплат, получающие меньше 3 тыс. леев, получат 1600 леев материальной помощи: 700 в январе и 900 в октябре. Если считать, что средняя пенсия тех, у кого она ниже 3 тыс. леев, меньше 1500 леев, эта поддержка составляет месячную пенсию», – заявил премьер.

Кику добавил, что правительство предложило с 1 октября увеличить с 700 до 900 леев выплаты всем лицам с пособиями ниже 3 тыс. леев. На выплату единовременной помощи почти 660 тыс. получателей из бюджета выделяется один миллиард леев.

«Эта разница в 200 леев означает индексацию с 1 октября на 3% вместо 1,07%, предусмотренных законом. Кстати, закон проголосован в начале года, сейчас в правительстве ничего не голосовали», – пояснил Кику.

Премьер заявил, что правительство попытается изыскать средства для выделения дополнительной помощи тем, у кого доходы ниже 3 тыс. леев, если удастся договориться о российском кредите. Законопроект, который предусматривает единовременную финансовую выплату в 900 леев, будет рассмотрен парламентом на первом заседании осенне-зимней сессии.

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