В социальных сетях продолжается дискуссия между бывшими премьер-министрами Республики Молдова Владимиром Филатом и Ионом Стурзой.

Напомним, Стурза обвинил Филата в том, что тот, будучи на высоком посту, частенько путал государственный карман со своим. Стурза считает, что нельзя, занимаясь политикой, быть еще и предпринимателем, как это делал Филат. «Я дал этой стране шанс настолько, насколько мне позволяли мой разум и душа, а не галоши вместо зарплаты. За почти четыре года, что я возглавлял правительство, в Республике Молдова произошли важные события, в отличие от тех 9 месяцев, когда у руля правительства был ты, из которых в памяти общественности остались только резиновые сапоги», – пишет Филат, являющийся еще и председателем Либерально-демократической партии. Таким образом, он намекает на то, что когда Стурза был премьером, то многим госслужащим заработную плату выдавали натуральными продуктами, в том числе и резиновыми сапогами. Да было такое. Но Филат полагает, что у населения, которое он «осчастливил», память такая же избирательная, как и у него. А ведь он входил в правительство Стурзы, и был там ни кем-нибудь, а директором департамента приватизации, а после и государственным министром. Тогда Филат и сколотил свои капиталы. Если Стурза публично вспомнит все «подвиги» своего нынешнего оппонента, тот, возможно, второй раз отправится на несколько лет в тюрьму.

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