Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина ввести трехмесячное эмбарго на поставки из России нефти и газа.

Таким образом, по мнению дипломата, будет дан достойный ответ попытке Кремля отравить оппозиционного политика Алексея Навального. Приостановки строительства газопровода «Севернй поток-2», считает Мельник, недостаточно. «Покушение на отравление с помощью химического оружия массового поражения – это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это пощечина канцлеру, федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены», – заявил Мельник. Весной этот дипломат отметился тем, что отказался от приглашения бургомистра Берлина принести цветы вместе с послами России и Белоруссии к памятнику погибшим советским воинам.

Читайте также: К каким знакам зодиака в сентябре вернется любовь из прошлого

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни