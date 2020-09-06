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Газета "Кишиневские новости"

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Украинский дипломат требует от канцлера ФРГ санкций к России

06 сентября
23:26 2020
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от Берлина ввести трехмесячное эмбарго на поставки из России нефти и газа.

Таким образом, по мнению дипломата, будет дан достойный ответ попытке Кремля отравить оппозиционного политика Алексея Навального. Приостановки строительства газопровода «Севернй поток-2», считает Мельник, недостаточно. «Покушение на отравление с помощью химического оружия массового поражения – это не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина. Это пощечина канцлеру, федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены», – заявил Мельник. Весной этот дипломат отметился тем, что отказался от приглашения бургомистра Берлина принести цветы вместе с послами России и Белоруссии к памятнику погибшим советским воинам.

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