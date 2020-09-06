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Газета "Кишиневские новости"

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Украина попыталась напугать Россию американскими бомбардировщиками В-52

06 сентября
23:21 2020
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В издании «Сегодня» вышел материал под заголовком «Три В-52 из США пощекотали нервы России в Крыму: оккупанты подняли 8 истребителей».

Ознакомившись со статьей, ощущаешь некую «гордость» за Украину, которая напугала «страну-агрессора», разрешив американским бомбардировщикам пролететь над своей территорией и на полсотни километров приблизиться к Крыму. В-52 предназначен для доставки к территории врага двух ядерных крылатых ракет. Член Общественного совета при военном ведомстве РФ Игорь Коротченко заявил по поводу появления В-52 у границ России: «Мы расцениваем этот полет как враждебный акт со стороны США и Украины, открывшей свое воздушное пространство для американских бомбардировщиков».

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