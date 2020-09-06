Партия Коммунистов Республики Молдова не выставит своего кандидата на предстоящих первого ноября президентских выборах, такое решение принято на шестнадцатом пленуме ЦК политформирования.

Собрание проходило на свежем воздухе, во дворе офиса ПКРМ. С докладом вышел бессменный председатель партии Владимир Воронин. Он назвал намеченные на осень выборы неконституционными. В принятом по итогам пленума постановлении говорится: «1. Партия коммунистов Республики Молдова призывает избирателей страны выступить против всех кандидатов, попирающих Основной закон страны, пытающихся избраться президентом РМ в нарушении Конституции. 2. Муниципальным и районным комитетам партии, первичным и цеховым партийным организациям, всем коммунистам широко развернуть агитационно-массовую работу по разъяснению позиции партии и призыву к неучастию избирателей в выборах». Далее следует еще четыре пункта. Что интересно: коммунисты призывают своих сторонников быть наблюдателями на выборах, фиксировать случаи фальсификаций и докладывать об этом в ЦК. То есть неучастие и непризнание выборов в итоге все же какое-то половинчатое.

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