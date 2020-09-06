Воскресенье, 6 сентября 2020, 01:15

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Коммунисты Молдовы отказались от участия в президентских выборах

06 сентября
23:21 2020
Версия для печати

Партия Коммунистов Республики Молдова не выставит своего кандидата на предстоящих первого ноября президентских выборах, такое решение принято на шестнадцатом пленуме ЦК политформирования.

Собрание проходило на свежем воздухе, во дворе офиса ПКРМ. С докладом вышел бессменный председатель партии Владимир Воронин. Он назвал намеченные на осень выборы неконституционными. В принятом по итогам пленума постановлении говорится: «1. Партия коммунистов Республики Молдова призывает избирателей страны выступить против всех кандидатов, попирающих Основной закон страны, пытающихся избраться президентом РМ в нарушении Конституции. 2. Муниципальным и районным комитетам партии, первичным и цеховым партийным организациям, всем коммунистам широко развернуть агитационно-массовую работу по разъяснению позиции партии и призыву к неучастию избирателей в выборах». Далее следует еще четыре пункта. Что интересно: коммунисты призывают своих сторонников быть наблюдателями на выборах, фиксировать случаи фальсификаций и докладывать об этом в ЦК. То есть неучастие и непризнание выборов в итоге все же какое-то половинчатое.

Читайте также: К каким знакам зодиака в сентябре вернется любовь из прошлого

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,55+0,24%
EUR19,61+0,30%
GBP21,96+0,12%
UAH0,60+0,24%
RON4,03+0,02%
RUB0,22+0,22%

Курсы валют в MDL на 06.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд