В военно-морских силах Украины очередное пополнение, принят в состав флота седьмой малый артиллерийский катер проекта 58155 шифра «Гюрза-М», сообщает «Военное обозрение».

Судну дали название «Костополь», поднятие флага на борту прошло в Одессе. На церемонии присутствовал главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Еще в кресле президента Петр Порошенко утвердил штатный состав военно-морских сил. Согласно документу, флотом командуют 13 адмиралов и генералов, почти по одному на каждый боевой корабль флота. Вспомогательные суда, типа танкера или водолазного бота не в счет. Катера шифра «Гюрза» закладываются в Киеве на судостроительном предприятии «Кузница на Рыбацкой», принадлежащем, конечно же, Порошенко. Судно проекта 58155 имеет в длинну 23 метра, осадка – 1 метр. Экипаж – 5 человек. Вооружение – башня от еще советской боевой машины пехоты с 30-миллиметровой пушкой. Предполагается, что множество таких катеров составят некий «москитный флот», который на равных сможет противостоять Российскому Черноморскому.

Читайте также: К каким знакам зодиака в сентябре вернется любовь из прошлого

Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни