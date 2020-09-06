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Газета "Кишиневские новости"

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«Могучие» украинские катера против российских крейсеров

06 сентября
23:11 2020
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В военно-морских силах Украины очередное пополнение, принят в состав флота седьмой малый артиллерийский катер проекта 58155 шифра «Гюрза-М», сообщает «Военное обозрение».

Судну дали название «Костополь», поднятие флага на борту прошло в Одессе. На церемонии присутствовал главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Еще в кресле президента Петр Порошенко утвердил штатный состав военно-морских сил. Согласно документу, флотом командуют 13 адмиралов и генералов, почти по одному на каждый боевой корабль флота. Вспомогательные суда, типа танкера или водолазного бота не в счет. Катера шифра «Гюрза» закладываются в Киеве на судостроительном предприятии «Кузница на Рыбацкой», принадлежащем, конечно же, Порошенко. Судно проекта 58155 имеет в длинну 23 метра, осадка – 1 метр. Экипаж – 5 человек. Вооружение – башня от еще советской боевой машины пехоты с 30-миллиметровой пушкой. Предполагается, что множество таких катеров составят некий «москитный флот», который на равных сможет противостоять Российскому Черноморскому.

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