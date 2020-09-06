Луна в Тельце. День хорош для самопознания

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 7 сентября?

День стабильный. Очень хорош для любых операций с финансами, недвижимостью. Но на всё это лучше всего отвести первую половину дня. Ведь ровно в полдень наступит новый лунный день, который считается критическим – никаких договоров заключать после обеда не стоит, да и места большого скопления людей посещать не нужно, берегитесь обмана. Лучше всего заняться делами, не требующими особой внимательности и сосредоточенности. День также хорош для самопознания. В этот день можно довольно легко избавиться от воспоминаний, которые вам неприятны, а также найти выход из пассивного бездействия или даже депрессии.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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