К вечеру 6 сентября в Молдове зарегистрированы 324 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1145, из них первичных – 1038, а повторных 107.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 39797 человек.

Из 324 новых случаев на сегодняшний день 22 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 17, вспомогательный персонал -1.

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