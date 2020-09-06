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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 сентября 39797 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 сентября 39797 зараженных
06 сентября
21:46 2020
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К вечеру 6 сентября в Молдове зарегистрированы 324 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1145, из них первичных – 1038, а повторных 107.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 39797 человек.

Из 324 новых случаев на сегодняшний день 22 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 17, вспомогательный персонал -1.

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