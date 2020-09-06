Президент Молдовы принял участие в освящении Креста и открытии кольцевой развязки у въезда в село Оксентя Дубоссарского района. Оба объекта построены при поддержке главы государства и местных жителей.

«Круговая развязка на въезде в село построена по многочисленным просьбам как местных жителей, так и перевозчиков, которые ежедневно проезжают по этому маршруту. Летом этого года начались строительные работы на кольцевой развязке. Отремонтирована дорога с нанесением слоя износа на площади около 300 кв. м., установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. Поздравил местных жителей с этими событиями и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию проектов», – рассказал Игорь Додон.

Также Игорь Додон заявил, что будут продолжены конкретные действия по улучшению инфраструктуры во всех селах Республики Молдова.

Читайте также: Нумерология: Что расскажет дата рождения о вашей личной жизни

К каким знакам зодиака в сентябре вернется любовь из прошлого