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Газета "Кишиневские новости"

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Додон принял участие в открытии кольцевой развязки у села Оксентя

Додон принял участие в открытии кольцевой развязки у села Оксентя
06 сентября
18:01 2020
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Президент Молдовы принял участие в освящении Креста и открытии кольцевой развязки у въезда в село Оксентя Дубоссарского района. Оба объекта построены при поддержке главы государства и местных жителей.

«Круговая развязка на въезде в село построена по многочисленным просьбам как местных жителей, так и перевозчиков, которые ежедневно проезжают по этому маршруту. Летом этого года начались строительные работы на кольцевой развязке. Отремонтирована дорога с нанесением слоя износа на площади около 300 кв. м., установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. Поздравил местных жителей с этими событиями и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в реализацию проектов», – рассказал Игорь Додон.

Также Игорь Додон заявил, что будут продолжены конкретные действия по улучшению инфраструктуры во всех селах Республики Молдова.

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