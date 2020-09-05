6 сентября 2020 года (24 августа по старому стилю) в народе отмечают день Священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова

История:

Жизнь Евтихия Тихого пришлась на период зарождения христианства в 1 веке. Однажды Евтихий Тихий узнал о том, что апостол Иоанн Богослов несет людям смысл новой истинной веры. Когда же он послушал проповеди Иоанна Богослова, то сразу же проникся глубокой верой и уже не покидал своего учителя, посетив множество городов, куда шли апостолы Иоанн и Павел, неся людям веру Во Христа. После долгих лет служения христианской вере, Евтихий Тихий был возведен в сан епископа. Однако в период гонений на христиан он подвергся жесточайшим мучениям от язычников, добивавшихся от него отречения от веры. Предание гласит, что ничто не смогло заставить Евтихия Тихого отказаться от веры в Господа. Более того, ни пытки каленым железом, ни пламенем, ни даже травля хищными львами, не причинили ни малейшего вреда священномученику Евтихию Тихому. И только казнью смогли лишить жизни святого его мучители. После смерти Евтихия Тихого причислили к апостолам, хотя он и не входит в число апостолов от семидесяти.

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Чего нельзя делать 6 сентября 2020 года

На Евтихия категорически нельзя устраивать поздние гуляния в лесу. Существовало поверье, что именно в этот день нечистая сила могла на нарушителей этой заповеди навлечь беду. Еще один запрет, которому следовали в древности – не смотреть на восход солнца. За многие годы наблюдений люди пришли к выводу, что с теми, кто игнорировал эту заповедь, начинали происходить крайне неприятные и неожиданные истории.

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Поверья и приметы:

В этот день люди ждали дождь, потому что это было предвестником богатого урожая в следующем году.

На Евтихия женщины совершали специальный обряд, веря, что он может принести в их дом счастье и достаток. Для этой цели они собирали опавшие листья и клали их в сосуд со святой водой на некоторое время. Затем раскладывали эти листья на столе и при зажженных свечах зачитывали специальные слова. После этого ритуала листья раскладывали по дому, а в последний день осени их собирали и закапывали под деревом. Считалось, что такой ритуал даст всей семье удачу и здоровье.

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