Суббота, 5 сентября 2020, 01:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 сентября 39473 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 сентября 39473 зараженных
05 сентября
21:36 2020
Версия для печати

К вечеру 5 сентября в Молдове зарегистрированы 567 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2628, из них первичных – 2460, а повторных 168.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 39473 человека.

Из 567 новых случаев на сегодняшний день 26 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 10, медсестры – 15, вспомогательный персонал – 2.

Читайте также: Магнитные бури в сентябре: как уменьшить влияние на организм

Астрологи предсказали 5 знакам зодиака денежную осень

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,510,00%
EUR19,550,00%
GBP21,930,00%
UAH0,600,00%
RON4,030,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 05.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд