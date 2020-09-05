К вечеру 5 сентября в Молдове зарегистрированы 567 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2628, из них первичных – 2460, а повторных 168.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 39473 человека.

Из 567 новых случаев на сегодняшний день 26 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 10, медсестры – 15, вспомогательный персонал – 2.

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