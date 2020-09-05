Суббота, 5 сентября 2020, 01:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 сентября 27799 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 сентября 27799 излечившихся
05 сентября
21:36 2020
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 27799 человек прошли лечение и 1063 умерли от инфекции COVID-19. На 5 сентября в Молдове подтверждено 39473 случая заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 549 инфицированных – тяжелое (в том числе 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1245 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

Читайте также: Магнитные бури в сентябре: как уменьшить влияние на организм

Астрологи предсказали 5 знакам зодиака денежную осень

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,510,00%
EUR19,550,00%
GBP21,930,00%
UAH0,600,00%
RON4,030,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 05.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд