На сегодняшний день в стране 27799 человек прошли лечение и 1063 умерли от инфекции COVID-19. На 5 сентября в Молдове подтверждено 39473 случая заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 549 инфицированных – тяжелое (в том числе 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1245 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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