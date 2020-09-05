6 сентября День Ангела у Арсения, Георгия, Кузьмы, Максима, Петра.

Умные и жизнерадостные, рожденные в этот день необыкновенно легкие в общении и бесконечно обаятельные. Они быстро обрастают друзьями благодаря этим качествам. Лет до 30-35 они живут достаточно успешной жизнью, пытаясь по максимуму раскрыть свой внутренний потенциал и используя на всю катушку свою креативность. В более взрослом возрасте жизнь именинников 6 сентября становится полосатой, но они, одаренные нестандартным мышлением, прекрасно понимают природу перемен и принимают всё, что им посылает Вселенная. Они критически оценивают свои поступки и всегда знают, за что им посланы испытания.

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Поздравляем именинников!

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