Дата вашего рождения… Что она способна рассказать о вашей личной жизни?

Приоткройте для себя завесу магии цифр. Для этого дату рождения приведите к однозначному числу: 11=1+1=2; 25=2+5=7; 28=2+8=10=1+0=1.

1 – единица

Если вы родились 1, 10, 19, 28 числа, чувства играют первую скрипку в оркестре вашей жизни. Дела любовные необыкновенно важны. А жажда новизны и свежести эмоций подталкивают вас к экспериментам в этой области. Вы в постоянном поиске идеального партнера, потому что очень часто ярко вспыхнувшие чувства, так же быстро гаснут.

2 – двойка

Рожденные 2, 11, 20, 29 числа эмоциональны и темпераментны. Для них важны надежность партнера, его порядочность и понимание, а также постоянное развитие собственных личностных качеств. Самым ценным в отношениях считают уважение, а сексуальным отношениям отводят важное место, но не главное.

3 – тройка

Если вы родились 3, 12, 21, 30 числа, ваша неуемная энергия будет толкать вас на поиски новых приключений и… новых отношений. Вам нужен постоянный движ, смена картинок, свежесть эмоций. Вам просто необходимо ощущать состояние полной свободы. Вы влюбчивы, а потому, при попытке ограничить вашу свободу, легко меняете партнера.

4 – четверка

Рождённым 4, 13, 22, 31 числа свойственно разочаровываться. Вы подолгу и очень тщательно подбираете себе партнера, анализируете его поступки и ваше отношение к нему, правда, выводы не всегда делаете верные. Пока вам всего хватает – жизнь прекрасна! Но если вам кажется, что что-то пошло не так, – полное разочарование и расставание с партнером.

5 – пятёрка

Если вы родились 5, 14, 23 числа, вы прожженный авантюрист, для которого острые ощущения – образ жизни. Вы радостно встречаете любые перемены и легко получаете новые знания, что же касается любовных связей – тут вы не отличаетесь постоянством, долговременные союзы вас тяготят.

6 – шестёрка

Рожденным 6, 15, 24 числа нужна гармония во всём, и в первую очередь в семье. Вы стремитесь обустроить жилище, чтобы всем в вашей семье было максимально комфортно жить. Ссоры и скандалы вводят вас в ступор. Внутренний баланс, как и баланс в семейных отношениях, имеет для вас первоочередное значение. Главная цель – сохранить мир.

7 – семёрка

Если вы родились 7, 16, 25 числа, всё материальное для вас вторично. Духовное развитие – ваше всё. Выбирая партнера, вы в первую очередь обратите внимание на интересного собеседника, а если таковых будет несколько, то призовёте на помощь свою интуицию. А когда выбор будет сделан, будете подтягивать партнера до вашего идеала.

8 – восьмёрка

Рожденные 8, 17, 26 числа ищут себе подобных – активных и амбициозных партнеров. Вам нужны серьезные отношения и крепкая семья. Стабильность в отношениях – это то, что вы требуете от партнера, и что готовы, соответственно, предоставить со своей стороны. Если партнер по каким-то критериям не дотягивает до вашего эталона – расставание неизбежно.

9 – девятка

Если вы родились 9, 18, 27 числа, то постоянно находитесь в поисках большой и чистой любви, но часто принимаете за неё страсть. Вы легкая добыча для любого претендента на ваше сердце. Влюбчивы, и вас легко можно ранить. Но обидчики должны знать, что ваши обиды могут иметь совершенно непредсказуемый итог.

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