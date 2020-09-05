А конкретных предложений от них не слышно

В рамках нового выпуска видеоблога «Президент отвечает» Игорь Додон ответил на обвинения со стороны оппозиции в том, что нынешняя власть не справляется с кризисом, возникшим из-за эпидемии коронавируса.

«Очевидно, что справиться с кризисом из-за пандемии нелегко, но кому, в какой стране сейчас легко? Особенно с той медициной, которую вы, господин Канду, оставили в наследство правительству Кику. За десять лет уничтожили все. Инициативы по закрытию больниц – чьи они? И теперь считаете себя самыми умными? Определитесь, что еще, кроме Додона и Кику, вам не нравится и выдвигайте конкретные предложения, по пунктам. Не нужны разговоры о том, как ваши «корабли бороздят просторы Вселенной». Вся эта критика исходит от безответственных членов оппозиции, которые по-другому не могут о себе заявить», – сказал президент.

И добавил: «Вы видели палатки по городу, они собирают подписи, а их рейтинг упал с 0,1% до 0,05% – ниже плинтуса. И поэтому они решили пойти другим путем».

Читайте также: Магнитные бури в сентябре: как уменьшить влияние на организм

Астрологи предсказали 5 знакам зодиака денежную осень

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю