Они отстаивают независимость банковской системы, критикуя попытки привлечь к ответственности проворовавшихся банкиров.

В ходе нового выпуска видеоблога «Президент отвечает» Игорь Додон высказался о позиции западных стран по отношению к Национальному банку:

«Они жестко отстаивают независимость Национального банка, который стал государством в государстве. Мы не можем привлечь к ответственности проворовавшихся банкиров, потому что внешние партнеры считают это покушением на независимость банковской системы. То есть, когда в банках происходит воровство, наши партнеры молчат. Но если хочешь навести порядок, то сразу: «Нельзя!».

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