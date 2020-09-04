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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 сентября 27441 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 сентября 27441 излечившийся
04 сентября
21:16 2020
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На сегодняшний день в стране 27441 человек прошли лечение и 1047 умерли от инфекции COVID-19. На 4 сентября в Молдове подтверждено 38906 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 561 инфицированного – тяжелое (в том числе 29 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1231 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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