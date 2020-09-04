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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 сентября 38906 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 сентября 38906 зараженных
04 сентября
21:11 2020
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К вечеру 4 сентября в Молдове зарегистрированы 534 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2572, из них первичных – 2356, а повторных 216.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 38906 человек.

Из 534 новых случаев на сегодняшний день 23 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 9, медсестры – 12, вспомогательный персонал 2.

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