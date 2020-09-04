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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 сентября 1047 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 4 сентября 1047 смертельных случаев
04 сентября
21:06 2020
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В течение прошедшего дня, 4 сентября, зарегистрированы еще 10 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летняя женщина из Кишинева, 72-летний мужчина из Кишинева, 66-летний мужчина из Унгенского района, 75-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Сынжерейского района, 68-летний мужчина из Яловенского района, 64-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 61-летний мужчина из муниципия Комрат, 66-летний мужчина из Криулянского района. На вечер 4 сентября 27441 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1047 человек умерли от инфекции.

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