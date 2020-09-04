«Раздался страшный удар, я потеряла сознание», – мать Игоря Додона впервые рассказывает о подробностях ДТП в 2018 году

Мать президента страны Галина Додон впервые рассказала о дорожной аварии, которая произошла в сентябре 2018 года, с участием кортежа главы государства. В тот день Игорь Додон вместе с матерью и одним из сыновей возвращались из поездки в монастырь. Об этом событии повествуется в фильме, опубликованном президентом на исходе своего первого мандата.

«Ехали в Садова. У Игоря были встречи с гражданами из села, и я ехала с ним в машине. Общались, раздался страшный удар, я потеряла сознание. Это была очень трагичная минута. Я находилась в больнице несколько недель, но последствия чувствуются и сегодня», – рассказала Галина Додон.

В результате ДТП в сентябре 2018 г. обошлось без жертв. Подобный инцидент случился в феврале 2019 г, когда в автомобиль из президентского кортежа врезалась другая машина у села Стежэрень Страшенского района. Во время столкновения глава государства находился в другом автомобиле. К счастью, тогда никто не пострадал.

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