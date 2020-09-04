Дефицит провоцирует ослабление функционирования иммунной системы

Исследователи из Медицинского университета Чикаго обследовали около пятисот пациентов, в течение года перед тестированием на коронавирус сдававших анализ по определению уровня витамина D. Выяснилось, что те, у кого обнаруживался дефицит этого витамина, заражались почти вдвое чаще, чем пациенты, чьи анализы были в норме.

Витамин D необходим для нормального функционирования иммунной системы. Ученым уже известно, что прием этого витамина снижает опасность заражения вирусными инфекциями верхних дыхательных путей. Теперь это подтверждается и в случае с коронавирусом.

Однако исследователи отмечают, что эксперименты для определения того, удастся ли при назначении пациентам добавок с витамином D реально снизить заболеваемость коронавирусом и тяжесть течения болезни, должны быть продолжены. Клинические испытания уже начались, сообщает «Medical Xpress».

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