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Газета "Кишиневские новости"

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ВОЗ: богатые страны не хотят включаться в общую борьбу с коронавирусом

ВОЗ: богатые страны не хотят включаться в общую борьбу с коронавирусом
04 сентября
18:56 2020
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Они предпочитают приобретать вакцины напрямую у производителей

Во Всемирной организации здравоохранения констатировали, что внедрение предложенного ею механизма по справедливому распределению между странами вакцин для борьбы с пандемией коронавируса – под угрозой срыва. Богатые государства не захотели присоединиться к этой программе и решили заключать контракты по закупке вакцин непосредственно с производителями. Так поступили США, Великобритания и Япония.

В Евросоюзе заявили о поддержке механизма и даже ассигновали четыреста миллионов евро, при этом продекларировали продолжение сотрудничества с США в деле разработки и изготовления вакцины.

По подсчетам газеты «The Wall Street Journal», уже подписаны соглашения на закупку более трех с половиной миллиардов доз вакцины. Она предназначена для упомянутых стран, а также для Евросоюза. А, как утверждают эксперты, все мировые мощности по выпуску вакцин способны до конца 2021 года способны изготовить максимум четыре миллиарда доз. Следовательно, развивающимся странам практически ничего не достанется, передает ТАСС.       

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