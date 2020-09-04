5 сентября День Ангела у Елизаветы, Ефрема, Ивана, Николая, Павла, Федора.

Личности необыкновенно творческие, с богатой фантазией рождаются в этот день. Эти способности помогают им проходить все трудности и препятствия. Вселенная наделяет их суперспособностью – потрясающей интуицией, которая, как путеводная звезда, будет вести их по жизни. Их внутренний голос должен стать главным советчиком во всех вопросах, будь то деловая сфера или личные отношения. Именно он поможет избежать проблем и найти выход из любой ситуации, какой бы сложной она ни была. Рожденные в этот день быстро и легко находят свое место в жизни и приложение своим талантам.

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Поздравляем именинников!

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