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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Американские ученые доказали вред современной упаковки для подростков

04 сентября
15:51 2020
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У них может развиться синдром дефицита внимания и гиперактивности

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что химические вещества, входящие в состав пластиковых изделий, очень опасны прежде всего для подростков. Это в первую очередь фталаты – продукт окисления нафталина. В промышленности они используются для того, чтобы придать мягкость, прочность, гибкость и эластичность различных изделий из пластика. Фталаты обнаружены в косметике, игрушках, пластиковых картах, медицинских изделиях и многом другом. Как считают исследователи, фталаты выступают в роли искусственных гормонов, тормозя активность мужских половых гормонов андрогенов.

Ученые наблюдали за 205 подростками. Сопоставление содержания в анализах их мочи химических веществ с информацией о поведении испытуемых, полученной от родителей и педагогов, показало: у сорока процентов подростков наблюдались серьезные отклонения в поведении, еще девятнадцать процентов имели подтвержденный диагноз «синдром дефицита внимания/гиперактивности». И это были как раз те, у кого в анализах обнаружилось наибольшее количество фталатов, причем в основном мальчики, пишет «Daily Mail».      

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